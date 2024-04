Zico visita obras de reforma do Itabunão e ressalta a importância da praça esportiva

O secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, recepcionou na tarde de ontem (18) o craque, ex-jogador e técnico de futebol Artur Antunes Coimbra, Zico, que fez uma visita às obras e serviços da reforma ao Estádio Fernando Gomes Oliveira, Itabunão. O ídolo da nação flamenguista elogiou a iniciativa da administração municipal em priorizar a reforma da praça esportiva.

“A gente sabe da importância do estádio para uma cidade, um time, para os torcedores. Essa luta que vocês estão tendo para trazer de volta o Itabunão merece parabéns. Tenho certeza que a população vai gostar. É mãos à obra para procurar fazer o melhor para que essa cidade volte a ter seu estádio, porque Itabuna tem nome, tem time e história no futebol”, declarou o Galinho de Quintino.

Um dos maiores nomes do futebol mundial, o lendário craque também lembrou um fato inusitado que aconteceu em 1979, quando o Flamengo veio jogar em Itabuna, contra o time da casa.

“A gente aqui tem uma história bacana com um torcedor. Chegamos ao aeroporto, que estava lotado e um torcedor seguiu o ônibus de bicicleta. Nós o tiramos da bicicleta e o botamos dentro do ônibus da delegação pela janela e ele foi com a gente até o hotel. Não sei que fim levou a bicicleta, sei que ele ficou feliz da vida”, recordou Zico.

Na visita às obras do Itabunão, o secretário de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, homenageou o craque do Flamengo com uma placa dourada com referência à sua trajetória esportiva e como cidadão. “Procuramos dizer da importância de Zico para o Brasil, por tudo que fez como atleta e faz como ser humano”, declarou Pellegrini.

Palestra

A vinda de Zico a Itabuna foi para uma palestra motivacional para a classe empresarial sobre “O Papel do Líder – Desafios e Oportunidades”, no Centro de Cultura Adonias Filho, que ficou completamente lotado.

O evento foi organizado pela Chicago Produções, exclusivamente para empresas. Na abertura, o diretor da Chicago Produções, Igor Guanaes, citou a importância de se acreditar na realização dos sonhos.

“Acreditamos que seria possível ter Zico aqui em nossa cidade e realizamos o projeto com esse intuito. Precisamos acreditar em Itabuna, em sua potencialidade, esquecer essa história de que aqui foi a cidade do já teve”, salientou o promotor de eventos Guanaes.