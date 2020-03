A suspensão do sistema de estacionamento rotativo em Itabuna; o fim do serviço conhecido como “motocobra” em Ilhéus e a discussão sobre alternativas ao descarte de lixo estão entre os assuntos desta edição no Diário Bahia.

O leitor pode conferir a versão impressa, em todas as bancas de Itabuna e Ilhéus, ou a versão online clicando aqui.