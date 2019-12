Coluna de Mariana Benedito – Resoluções do novo ano

Eu não sei você, meu querido leitor, mas dois momentos que mexem comigo e me deixam mais intimista e reflexiva são época de final de ano e aniversário. São fases de encerramento de ciclos, ponderação, planejamento que nos possibilitam reavaliar posturas, pegando esse embalo de coisa nova – porque todo tempo é tempo de autoavaliação e mudança, não é mesmo? – mas esse clima de renovação traz uma energia toda diferente.

Na grande maioria das vezes, quando falamos de resoluções para o novo ano, mentalizamos o que queremos construir, alcançar, conquistar. Planejamos atingir metas, guardar mais dinheiro, fazer aquela viagem tão sonhada, adquirir um bem material que desejamos. Mas este ano, meu amado ser, me propus resoluções diferentes e deixo o convite aqui para você também: que tal pensarmos em comportamentos, posturas e coisas para deixarmos de fazer?

É, isso mesmo. Que tal abandonar aquele comportamento que te separa das pessoas que você ama? Aquele que todo mundo te diz que é incômodo, que é complicado de conviver, que traz perturbação e peso? Que tal deixar de lado aquilo que não te engrandece? Deixar de lado a conversa que denigre o outro, a maledicência que aponta somente as falhas? Que tal deixar de mentir, para os outros e para você? Para este novo ano, o que acha de largar a mão do orgulho, liberar essa dor aí dentro e perdoar, dando uma nova oportunidade para viver momentos com quem você ama? Que tal deixar de procurar desculpas para adiar seus sonhos? O que acha de parar de se vitimizar e arregaçar as mangas tomando as rédeas da sua própria vida?

O novo ano está virando a esquina, “tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais”, como já diz Alceu Valença. E, para você que me lê aí do outro lado, eu te digo uma coisa: só depende de você fazer realmente um novo ano. Parece bem clichê, eu sei. Mas é chegada a hora de se despedir das desculpas que mantivemos acolhidas em nossas lindas casinhas por tanto tempo. Deixar de fazer coisas que nos distanciam de ser quem queremos ser. Ser quem eu quero ser só depende de mim. Ser quem você quer ser, só depende de você. Sim, eu sei que você tem suas dores, seus medos, suas crenças que te limitam, suas bengalas emocionais. Eu sei. Mas, chegue aqui mais pertinho de mim, meu querido, até quando você vai esperar pela mudança do outro? A gente pode não escolher o que acontece com a gente, mas escolhemos o que fazer com o que acontece com a gente. Isso é responsabilidade! Isso é assumir as rédeas da própria vida e se comprometer com a própria felicidade.

Acredito, sim, que a gente pode romper as barreiras da separação, da divisão, do desamor, do ódio todos os dias e a cada dia; desde que a gente se disponibilize para tal. Desde que a gente abandone comportamentos que alimentem essa separação.

Quais comportamentos você deseja abandonar para este novo ano?

Apenas faça o que precisa ser feito.

– Psicanalista em formação; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica; Consultora de Projetos da AM3–Consultoria e Assessoria.

E-mail: mari.benedito@outlook.com