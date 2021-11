Agente de endemias morto a tesouradas em Itabuna; corpo encontrado pela mãe

O clima é de luto entre os agentes de endemias e em centenas de casas, com a partida precoce de Alexsandro Santana de Jesus na madrugada de domingo (28), em Itabuna. O corpo dele foi encontrado pela própria mãe, com marcas de tesouradas. Aos 40 anos, também atuava como massoterapeuta e foi morto a facadas dentro da própria casa, no bairro Califórnia.

Os colegas e vizinhos testemunham a saudade de uma pessoa honesta, dedicada e trabalhadora. Alex, como era conhecido, atuava desde 2007 como supervisor da categoria — cujo trabalho é fundamental no combate a doenças como dengue, zika e chikungunya.

A coordenadora dos Agentes de Endemias, Lucimar Ribeiro, fala do quão marcante foi o companheiro de trabalho. “Era amigo, humano, solidário, alegre, solícito, sempre divertido. Eu mesmo vou ficar na lembrança do abraço que ele me deu na última sexta feira. Alex era um homem de Deus, sempre tinha a resposta certa no momento certo, sabia ouvir, dar conselhos e nos alegrar. Pense numa pessoa amorosa!”, recorda, emocionada, em contato com o Diário Bahia.

O velório acontece na Funerária Novo Mundo e o sepultamento está previsto para 16 horas, no Cemitério Campo Santo.

A Secretaria de Saúde enviou nota de pesar em que lamenta a perda do servidor, que desde 2005 fazia parte do quadro funcional do município.