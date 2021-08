Arte e solidariedade assinam 3º sarau para dona Maurina

O movimento de amigos, como um abraço em dona Maurina dos Anjos Oliveira, de 89 anos, tem nesta quinta-feira (12), a partir das 18 horas, mais um sarau. Com música, poesia e teatro, o evento no canal do Grupo Vozes no YouTube recebe os cantores Jaffet Ornellas e Viny Sandes com sua sanfona.

Os atores Lucas Oliveira e Sílvia Smith, do citado grupo de teatro, mostram mais uma encenação, sempre num misto de reflexão e humor. Já a também atriz Alba Cristina e o geógrafo Aderbal Santana, declamam poemas e também trazem um tom de crítica social.

A apresentação da noite, mais uma vez, fica com a professora Delliana Ricelli, narrando a história que levou a este movimento. A princípio, foi criada uma vakinha e a intenção é promover outras ações, tão logo as medidas sanitárias permitam.

Dona Maurina perdeu a casa onde viveu por cerca de 60 anos, no bairro Banco Raso, numa ação judicial movida pelo grupo Kaufmann. O imóvel tinha sido cedido ao marido dela, de forma verbal, como uma espécie de indenização trabalhista.

