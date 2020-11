BRINCANDO COM A VIDA

A notícia de que o governo federal pode jogar fora milhões de testes de covid 19, estampada nos jornais, comentada nos programas de rádio e divulgada por vários sites, é revoltante. Mostra a falta de responsabilidade diante de um problema gravíssimo, que envolve a vida do ser humano.

São 6,86 milhões de testes RT-PCR a caminho do lixo em decorrência do prazo de validade, que vence entre dezembro e janeiro de 2021. Vale lembrar que na rede privada o exame custa de R$ 250 a R$ 400.

Não cabe só ao Congresso Nacional, com seus deputados e senadores, apurar a informação revelada na edição de ontem, domingo (22), pelo Estadão. A denúncia é muito grave e precisa de uma urgente investigação e punição aos culpados por essa inominável irresponsabilidade.

A Associação Médica Brasileira (AMB), com seus mais de 140 mil associados, tem que cobrar uma explicação do Ministério da Saúde, sob pena de ser conivente com esse desprezo com a vida do ser humano. ABM não pode ficar em silêncio diante dessa imprudência. A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) deve também se pronunciar, assim como o Ministério Público e toda entidade representativa da sociedade.

Não tem cabimento jogar fora milhões de testes de covid por causa da validade. É de um absurdo sem precedente na história da República. Digo até que é um crime de lesa pátria.

Como não bastasse essa ridícula disputa pelos fabricantes para ver quem coloca no mercado a primeira vacina contra o coronavírus, nos deparamos com essa possibilidade de ter a lata do lixo como destino dos testes para detectar se as pessoas contraíram o cruel vírus.

E olhe que a segunda onda pode vim a qualquer momento. Que os senhores homens públicos tenham juízo.