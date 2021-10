Chocolates e produtos da agricultura familiar baiana são destaques no Salon du Chocolat de Paris

O chocolate premium produzindo no Sul da Bahia com cacau com certificado de origem marca presença no Salon du Chocolat 2021, que está sendo realizado em Paris, na França.

O principal evento chocolateiro do mundo reúne 105 expositores e produtores de cacau e chocolate de 30 países e acontece até segunda feira na Paris Expo Verdailles.

Além dos chocolates, produtos da agricultura familiar baiana como cafés finos, biscoitos de tapioca, achocolatados, flocos de milho, açúcar mascavo, geleias e cachaça artesanal também estão sendo expostos. Eles são produzidos com o apoio do Governo do Estado, através do programa Bahia Produtiva.

A francesa Gillyns Déborah experimentou os chocolates nas versões 55% e 77% de cacau e resumiu numa só palavra: “merveilleux” (maravilhoso).

O coordenador do estande do Brasil no Salon do Chocolat, Marco Lessa, que também organiza o Chocolat Bahia em Ilhéus, Chocolat Amazônia no Pará e Chocolat São Paulo, destaca que Paris é a vitrine europeia para produtos de origem do Brasil.

“Nós temos as melhores amêndoas e agora estamos produzindo chocolate de alta qualidade, com embalagens bem elaboradas e o grande desafio é a comercialização, daí a importância de marcar presença no Salon, onde são fechados varios negócios”, destaca.