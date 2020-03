Definidos hospitais para atendimento a casos de coronavírus em Itabuna

Após a confirmação do primeiro caso de contaminação por coronavírus (Covid-19) em Itabuna, a Vigilância Epidemiológica divulgou o plano para atender a possíveis novos pacientes.

São consideradas porta de entrada para os casos suspeitos a UPA 24 horas, o Hospital de Base (com 100 leitos) e o Hospital São Lucas, que será reaberto somente com esta finalidade. Entre as estratégias a serem adotadas, criação de plano de contingência e enfrentamento do coronavírus e fluxograma de atendimento e encaminhamento.

Na mesma nota divulgada, a Secretaria de Saúde esclarece que o homem de 42 anos cujo exame deu positivo voltou de São Paulo para Ilhéus, com escala por Salvador, nos voos nº 2834 e nº 4871 (ambos da Azul). A estadia dele na capital paulista durou três dias (10 a 13 de março), quando participou de evento com cerca de 60 pessoas.

Ele teria manifestado sintomas ainda no voo. Quando chegou a Ilhéus, veio para Itabuna no próprio carro, que ficou na região do aeroporto. Acompanhado pela equipe da citada vigilância, o caso é classificado como leve.