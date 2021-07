O Diário Bahia registra as novidades que marcaram a semana do aniversário de 111 anos de Itabuna, com destaque para a transformação da nova policlínica municipal em “Day Hospital” (Hospital Dia) e para a expansão que marca os 21 anos de Shopping Jequitibá –um dos maiores legados do saudoso Helenilson Chaves. Entre destaques em nível estadual, convocação de profissionais da educação aprovados em seleção via REDA (Regime Especial de Direito Administrativo). Confira clicando aqui.