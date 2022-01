Emasa informa quais bairros têm abastecimento nesta segunda

A Gerência Técnica da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) programou para esta segunda-feira (3) um novo cronograma de abastecimento de água para os bairros de Itabuna. Além das partes baixa e média do centro da cidade, também serão abastecidos as localidades da zona norte, a exemplo do Pontalzinho, Parque São João, Castália, Novo Horizonte e condomínios Pedro Fontes I e II.

Também entram no cronograma os bairros da zona nordeste, como as partes baixa do Fátima, Califórnia, Parque Verde, Parque Boa Vista, Santa Inês e João Soares. Na zona noroeste, será contemplado o Santo Antônio e na zona leste, as partes baixa do Conceição e Vila Zara.

Da zona oeste, integram a programação de fornecimento de água os bairros Manoel Leão, parte baixa do Zildolândia e partes baixa e média do Mangabinha. Na zona sul da cidade, será contemplada parte dos bairros São Caetano, Sarinha Alcântara, Jardim Primavera, Vila Anália, Núcleo Habitacional da Ceplac e Novo São Caetano.

Já na zona sudeste, entram na programação os bairros Fonseca, Maria Pinheiro e parte do Pedro Jerônimo. Da mesma forma, também serão abastecidos nesta segunda-feira os bairros da zona sudoeste, como Nova Ferradas (região do presídio), Ferradas, Jorge Amado, Nova Itabuna, Urbis IV, Fernando Gomes e Odilon.