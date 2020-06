Está sem trabalhar? Veja esta oportunidade de emprego

Fundação Gonçalves e Sampaio está com processo seletivo aberto para cadastro de reserva de diversos profissionais para atuar em uma unidade de saúde no município de Itororó, no sul da Bahia.

As vagas são para as áreas de: médico, coordenador de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, farmacêutico, auxiliar administrativo, recepcionista, auxiliar de serviços gerais e segurança.

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail da Fundação Gonçalves e Sampaio (FGS Saúde) pelo endereço: selecao.[email protected] e indicar no assunto qual o cargo deseja se candidatar.