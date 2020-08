Estado inicia segunda-feira testagem do novo Coronavírus em escolas de Itabuna e Ilhéus

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) inicia, a partir desta segunda-feira (10), a testagem para o novo Coronavírus nas escolas estaduais dos municípios de Itabuna e Ilhéus. No município de Ilhéus, serão testadas 12.327 pessoas, sendo 11.370 estudantes, 661 professores e 296 funcionários de 18 escolas, sendo quatro unidades indígenas.

Já no município de Itabuna, a testagem acontecerá em 14 unidades escolares, contemplando 12.011 pessoas, sendo 11.224 estudantes, 580 professores e 207 funcionários. O atendimento nas escolas será realizado das 8h às 17h. A ação nos dois municípios vai prosseguir até o dia 21 de agosto.

No primeiro dia, serão testados apenas os professores e os funcionários. Já a partir do dia 11 de agosto, serão testados os estudantes por meio de um cronograma organizado em cada escola, com o agrupamento em ordem alfabética, com o objetivo de evitar aglomeração.

O secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, ressaltou a parceria entre o Estado e os municípios para a execução da ação.

“Podemos dizer que esta é uma grande união de força do Governo da Bahia, com o envolvimento dos gestores e funcionários das escolas; dos Núcleos Territoriais de Educação; e da parceria fundamental da Secretaria de Saúde do Estado (SESAB), das prefeituras, através das secretarias municipais de Saúde e da Educação. É mais uma decisão do governador Rui Costa, que mostra a preocupação e o zelo com a saúde da comunidade escolar, neste momento de pandemia”.

A diretora do Núcleo Territorial de Itabuna (NTE 05), Leninha Vila Nova, falou da importância da iniciativa. “Esta ação do Governo do Estado tem uma importância enorme. É uma ação preventiva e de prioridade, pois uma vez testando os estudantes, que são assintomáticos na sua maioria, a gente pode diagnosticar para que tomem todos os cuidados necessários e não contaminem seus familiares”.

Para o atendimento, todas as unidades escolares são preparadas com a higienização do local e disponibilização de álcool em gel e pias com sabão para a lavagem das mãos, além da exigência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os estudantes e demais pessoas a serem testadas deverão utilizar máscaras de proteção para o acesso aos locais de testagem. Ao entrar, eles serão direcionados para que façam a higienização correta das mãos.

A iniciativa, que faz parte do protocolo para a tomada de decisões relacionadas à retomada do ano letivo, já foi realizada em Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca e, atualmente, está sendo realizada no município de Jequié, até o dia 14 de agosto, quando chegará a mais de 10 mil pessoas testadas em toda a ação, iniciada na segunda-feira (3). Nesta sexta-feira (7), os procedimentos de testagem ocorreram de forma rápida, seguindo todos os protocolos sanitários recomendados.

A estudante residente na zona rural Michele Eça, 19, que faz o curso técnico em Informática no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão e Tecnologia da Informação Régis Pacheco, disse que ficou satisfeita com o atendimento.