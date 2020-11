Faculdade de Ilhéus oferece aulas especiais do curso de Direito em novembro

Os estudantes do curso de Direito da Faculdade de Ilhéus contam com um ciclo de três Aulas Especiais durante o mês de novembro. A primeira foi realizada terça-feira (10), sobre o tema “LPGD e o novo perfil do advogado”, proferida pela advogada Tamíride Monteiro Leite, na plataforma Teams. A iniciativa é do Núcleo de Prática Jurídica (Nupraj), sob a coordenação do colegiado deste curso da instituição.

Tamíride Leite é conselheira e presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB-Bahia, vice-presidente nacional da diretoria de Direito Digital da ABA (Associação Brasileira de Advogados), especialista em Direito Digital e Compliance, e em Processo Eletrônico, professora de pós-graduação em Direito Digital e representante do Conselho Federal da OAB no Comitê Gestor Nacional no Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

As demais aulas especiais serão realizadas nos dias 18 e 26 de novembro, sempre às 16h30min. No dia 18, será a vez do advogado e professor Matheus Biset abordar o tema “O Perfil do Novo Advogado 4.0”. Ele é coordenador pedagógico do curso Múltipla, de Salvador.

No dia 26, o tema “Direito Exponencial e Disrupção na Formação Acadêmica: Quem é o novo profissional do Direito?” será abordado pelo advogado e professor Maicon Rodrigo Tauchert, CEO da Law Technology Solutions, coordenador do curso de Direito da FACIT, consultor público e privado e mentor de Gestão Executiva e Inovação para o Direito.