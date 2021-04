Famílias retiradas do lixão de Itabuna receberão Auxílio Moradia

As quarenta e três famílias que estão sendo retiradas do lixão de Itabuna irão receber Auxílio Moradia, pago pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. “É nossa prioridade assistir e auxiliar essas famílias, possibilitando a elas mais dignidade”, afirmou a secretária Andrea Castro.

O pagamento do Auxílio Moradia será de três meses, podendo ser prorrogado por mais três. Andrea Castro acrescentou que compondo o pacote de ações da Secretaria de Promoção Social, as famílias serão incluídas no cadastro para o recebimento de cestas básicas.

Após a realização de visitas, a Equipe de Abordagem fez o levantamento socioeconômico e dentificou as famílias que residem efetivamente no lixão, enquanto outras utilizam o lixo como meio de trabalho, mas não vivem na localidade. A retrada e atualização de documentos dos moradores também foi encaminhada a viabilizada pela Secretaria de Promoção Social.

Andrea Castro garantiu que a melhoria na qualidade de vida das famílias que vivem no lixão é um dos objetivos da Secretaria. Ela lembrou que a correta disposição dos resíduos sólidos está sendo discutida no Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Sul.

“Com a implantação do aterro sanitário em Itabuna, seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estamos mudando essa realidade”, afirmou.