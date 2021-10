Governador Rui Costa e representantes do agronegócio baiano se reúnem com investidores em Abu Dhabi

Em busca de investimentos para a expansão do agronegócio baiano, o governador Rui Costa apresentou, nesta quarta-feira (25), possibilidades de negócios ligados ao setor para quatro fundos de investimento de Abu Dhabi, capital do Emirados Árabes, nona cidade visitada pela missão internacional iniciada no dia 18. Produtores de soja, algodão e milho do Oeste baiano participaram da apresentação sobre a capacidade produtiva e a qualidade dos produtos desta região do estado.

“Seguimos falando de nosso estado, aqui no exterior, e hoje incorporamos na comitiva os produtores do agronegócio baiano, porque queremos que os fundos dos Emirados possam comprar nossos diversos produtos agropecuários”, afirmou o governador.

A comitiva baiana foi recebida pelo YAS Holding, o Fundo ADIA, a Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi e o fundo de investimentos Mubadala. Para o vice-presidente da Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia (AIBA), Moíses Schmidt, o dia de trabalho ao lado do governador foi muito positivo. “Mostramos toda a nossa grandeza, nossa tecnologia na agricultura e voltamos com uma aprendizagem ímpar, com uma parceria ainda maior com os Emirados Árabes e levando até o Brasil o potencial que essa região tem em investimento e consumo de nossos produtos”, comemorou Moíses. Também integraram a comitiva o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Luis Carlos Bergamaschi, e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, David Schmidt.

Sem terras disponíveis para cultivo e com escassez de água em seu território, os Emirados Árabes importam todos os alimentos que consomem. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Abu Dhabi, Abdullah Mohamed Al Mazrui, ressaltou a preocupação do país com a segurança alimentar e o interesse em comprar os produtos da agricultura baiana. “A partir deste primeiro encontro, vamos manter contato com os produtores baianos para negociar. Certamente estabeleceremos boas parcerias comerciais”, disse Mazrui.

A última reunião do dia foi no Fundo Mubadala, que recentemente adquiriu a Refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde. Eles buscam ampliar para outras áreas os investimentos no estado, como a distribuição de gás, energia renovável e serviço de saneamento básico.

“Deixamos um portfólio completo da Bahia, com todas as oportunidades na área industrial, de geração de energia e infraestrutura. Esperamos que essa apresentação resulte em novos investimentos, mais geração de empregos, mais renda, maior volume de exportação dos produtos baianos”, falou o governador.

Nesta sexta-feira (28), a comitiva baiana retorna a Dubai, onde tem o último dia de encontros desta missão internacional que começou em Berlim, na Alemanha, e já passou pelo Cazaquistão, República Tcheca e está sendo finalizada nos Emirados Árabes.