Itabuna brilha na Série D do Brasileirão

A cada rodada, o Itabuna mostra que é um dos favoritos para a classificação nesta primeira fase da Série B do Brasileirão. Hoje, 2, o Dragão do Sul atropelou o Serra, do Espírito Santo, no estádio de Pituaçu, em Salvador. Ganhou de 3 a 1, de virada, e reassumiu a liderança do seu grupo.

O primeiro gol do jogo foi de Gugu, para o Serra, que não conseguiu segurar a pressão do time itabunense. Ednilson empatou e Lawan marcou mais dois e decretou a derrota dos capixabas, que perderam o primeiro lugar justamente para o Dragão do Sul, agora com 12 pontos.

Pela sétima rodada do campeonato, domingo que vem, o Itabuna vai pegar, fora de casa, o Democratas de Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Vale sempre lembrar que o Dragão do Sul disputa a Sério B com elenco formado com jogadores da base do Vitória.