Itabuna dispara na liderança da Série D

Em mais uma rodada da primeira fase da Série D do Brasileirão, o Itabuna manteve sua frequência de resultados positivos. O azulino venceu Serra por 2 a 0 na casa do adversário. A vitória deixou o time com 19 pontos, isolado em primeiro lugar de seu grupo.

No próximo sábado, o Itabuna terá mais um jogo fora de casa. Vai enfrentar o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Se vencer, ficará a um passo da classificação para a fase do mata-mata, que definirá a composição das oitavas de finais.

O Itabuna, com base no time entrosado que vem desbancando os adversários, é um forte favorito ao título inédito, com apoio do Vitória, que cedeu seus jogadores da base. Além disso, mando de campo e comissão técnica.