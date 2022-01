Itabuna: equipes atuam para limpeza e sanitização na Avenida do Cinquentenário

A Superintendência de Serviços Públicos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna realizou ontem (2) a ação de limpeza e sanitização da Avenida do Cinquentenário. O trabalho para amenizar as consequências da enchente na cidade continua em todo o centro e nos bairros atingidos.

A desinfecção e limpeza é realizada por meio de carros-pipa despejando jatos d’água diluído com desinfetante para aliviar os maus odores ocasionados pelas águas contaminadas. Além disso, a limpeza e remoção de entulhos continuam em Ferradas, além dos bairros Sarinha Alcântara, Mangabinha, Gogó da Ema, Banco Raso, Rua da Bananeira, Maria Matos e Urbis IV.

Segundo a assessoria, “por determinação do prefeito Augusto Castro (PSD), todos os órgãos da Administração municipal vêm prestando o suporte necessário à população, acolhimento e assistência para amenizar o prejuízo causado pelas enchentes”. Desde a semana passada, informa, há equipes de plantão em todos os cantos da cidade atendendo aos 16 pontos de abrigo provisório em escolas municipais e outros locais.

Estrutura

Durante a Operação de Guerra em todos os bairros atingidos pelas cheias, ao longo da semana, o superintendente de Serviços Públicos, Sousa Lino, disse que houve a retirada de materiais inservíveis com a utilização de 300 homens, 45 caçambas, 15 retroescavadeiras e duas pás carregadeiras. Até domingo, 1.480 viagens para descarte dos entulhos.

Nos bairros Mangabinha, Bananeira, Nova Itabuna e Maria Matos (Rua de Palha), mais atingidos pela cheia do Rio Cachoeira, houve a intensificação do trabalho de limpeza, assim como em outros pontos críticos. As equipes atuam para atender às demandas de limpeza nas calçadas, ruas, avenidas e praças públicas da cidade.