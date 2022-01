Itabuna ganhará 1100 unidades habitacionais com apoio do Governo do Estado

O prefeito Augusto Castro (PSD) em companhia da primeira dama e secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) seguem em busca de auxílio para os atingidos pelas enchentes e, nesta terça-feira, dia 11, em audiência com o governador do Estado, Rui Costa (PT) conseguiram 1100 unidades habitacionais para o município.

A unidades serão para assitir as famílias vítimas da enchente que devastou o município no Natal de 2021. “É uma importante conquista para o município que está se reerguendo dessa tragédia ambiental, portanto esse apoio do Governador Rui Costa será fundamental para essa retomada dessas famílias”, declarou a titular da Semps, Andrea Castro.