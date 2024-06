Itabuna perde a invencibilidade e a liderança na Série D

Pela 10ª rodada da primeira fase da Série D do Brasileirão, o Itabuna perdeu de 1 a 0 para o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado, 22. Com o resultado, o time carioca se igualou ao Dragão do Sul em número de pontos: 19.

O dois estão nos próximos lugares do grupo, com vantagem para o Nova Iguaçu, primeiro colocado pois tem melhor saldo de gols. Além de perder a liderança, o Itabuna também encerrou uma série de nove jogos sem perder.

O próximo jogo do Itabuna será no próximo dia 3 de julho, uma quarta-feira, em Pituaçu, Salvador.