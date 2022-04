Leilão online de sucatas e veículos em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SETTRAN), promoverá leilão online de veículos conservados e sucatas de propriedade do município. O certame vai acontecer no próximo dia 26 de maio, a partir das 9 horas. Os lances mínimos variam de R$100 até R$ 7 mil.

Serão leiloados 59 veículos, dentre carros, motos e diversos materiais sucateados. Poderão participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas jurídicas devidamente regulares no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Os interessados devem acessar o site do leiloeiro no endereço eletrônico para efetivar o cadastro que permite participar do leilão.

O edital, contendo todas as informações e documentação necessária, poderá ser obtido pelo site oficial da Prefeitura de Itabuna. Os bens estarão expostos para visitação pública dias 20, 24 e 25 de maio, das 9 as 12 e das 14 às 17 horas, no pátio da Transguard, empresa contratada da Settran, na Rodovia BR 101 km, trecho Itabuna/Itajuípe S/N, São Lourenço.

O portal oficial Ivana Montenegro Castelo Branco Rocha também conterá as fotos e descrições dos bens a serem leiloados. Pode ser acessado no endereço eletrônico: www.patiorochaleiloes.com.br. A comissão do leilão prestará informações complementares pelos telefones (75) 3225-5858/ 99263-5858. Mais detalhes, no portal: www.focoleiloes.com.br e no site oficial da Prefeitura na internet:

www.itabuna.ba.gov.br.