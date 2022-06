Licor artesanal dá sabor à beleza da Praça Olintho Leone

O ar bucólico da Praça Olintho Leone, no Centro de Itabuna, ganhou há mais de um mês um tempero bem típico das festas juninas. Uma barraca, devidamente decorada, colocou à disposição variadas opções de licores artesanais.

A bebida gourmet (para usar uma palavra da moda) surgiu como uma empreitada de dois irmãos no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Mas, com o passar dos anos, tornou-se um empreendimento.

Estamos falando do Licor Artesanal Iracema, hoje com pontos de venda em cidades como Ibicuí, Ibicaraí, Itabuna, Ilhéus etc. Além, é claro, do aplicativo Instagram.

Os criativos sabores(e misturas) incluem banana da terra com canela; frutas tropicais; abacaxi; o tradicional genipapo, entre outros.

Ah, José de Alencar! O autor do livro que apresentou Iracema ao imaginário também inspira criativas e saborosas misturas bastante típicas do São João, São Pedro, esse período que para nós, nordestinos “raiz”, é a melhor época do ano.

Para quem gosta do bom e velho licor (ou até uma cachaça, a famosa “branquinha”) pode obter mais informações nas redes sociais (@iracemalicorartesanal) e/ou pelo telefone (73)99122-8047.

Afinal, tradição e modernidade pode respirar juntas sim. Principalmente quando rola a contagem regressiva para gritar “Viva São João”!