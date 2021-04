Ministro do Turismo programa reunião com empresários em Porto Seguro

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, desembarca nesta sexta-feira, 9, na Bahia para uma extensa agenda de compromissos públicos, que seguirão todos os protocolos de biossegurança contra a Covid-19.

Pela manhã, em Porto Seguro, o ministro se encontrará com o trade turístico local e vai oficializar o repasse de R$ 1,2 bilhão à Caixa Econômica Federal e de R$ 32 milhões à Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) para a concessão de empréstimos por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).