Morre Antônio Santiago, ex-presidente da Câmara de Jussari

A comunidade de Jussari se despediu neste sábado, 6, do ex-vereador Antônio Santiago, cujo corpo foi sepultado no cemitério local, no início da tarde. Ele foi mais uma vítima da Covid-19 no sul da Bahia, depois de vários dias internado num hospital de Itabuna com os mais graves sintomas da doença.

Pessoa de fácil relacionamento, Antônio Santiago tinha uma coleção de amigos em Jussari, onde, em função de sua morte, o prefeito Antônio Valete decretou luto oficial de três dias. Nas redes sociais, foram muitas as manifestações de pesar por parte de parentes e amigos do político.

Trajetória de sucesso

Antônio Santiago, também conhecido por Antônio Bilunga (apelido de infância) tinha 57 anos de idade. Deixa dois filhos: Gabriela (dentista) e

Gustavo (formado em Direito). Nos últimos anos, ele passou a integrar á equipe de motoristas da Rota Transportes – desde jovem, gostava muito de dirigir.

Como político, Antônio Santiago cumpriu três mandatos consecutivos de vereador em Jussari, de 1989 a 2000. Lá, foi também presidente da Câmara e secretário municipal de Administração. Seguiu, portanto, na juventude, uma trajetória pública de sucesso.

Repercussão

Ao lamentar a morte de Antônio Santiago, o prefeito Antônio Valete declarou: “Perdemos um grande amigo, nos conhecíamos desde a adolescência. Como vereador, deixou seu legado no município, era um entusiasta das potencialidades locais. Infelizmente, a COVID o tirou de nós, estamos todos entristecidos com a notícia”.

A exemplo do prefeito Valete, o presidente da Câmara de Jussari, Emannuel Santana, decretou luto de três dias no Legislativo local. Segundo ele, Antônio Santiago foi “um filho que se tornou exemplo de pai”.

Ainda de acordo com Emannuel, Antônio Santiago foi “um grande amigo que deixou ótimas lembranças no dia dia de cada cidadão e cidadã. Foi um correligionário político que para sempre será lembrado pelo belo trabalho que fez quando foi vereador e presidente da Câmara em nossa Jussari “.

Para Luciano Cordeiro, ex-presidente da Câmara, Antônio Santiago foi “uma pessoa que onde chegava irradiava alegria e companheirismo para com todos’.