Morre o advogado Marco Antônio, filho do médico Theovaldo Araújo

Morreu nesta sexta-feira, 14, em Itabuna, o advogado Marco Antônio Ladeia de Almeida Araújo, que ia completar 39 anos em junho próximo. Contaminado pelo Coronavirus, ele lutava contra a Covid-19 no hospital Calixto Midlej Filho.

Marco Antônio era filho do médico Theovaldo Araujo, também vítima da doença. A exemplo do filho, ele foi para o Calixto Midlej com os mais graves sintomas da Covid. Intubado, Dr. Theovaldo respira com ajuda de aparelhos.

O advogado Marco Antônio, filho da fisioterapeuta Maria das Graças Ladeia, esteve, portanto, alguns dias ao lado do pai buscando a cura para a doença. Mas não resistiu, apesar de todo o cuidado médico.

Já passa de 500 o número de mortes em função da Covid-19 em Itabuna, no sul da Bahia. A Secretaria de Saúde local tem o registro quase 30 mil casos ativos da doença desde o início da pandemia.