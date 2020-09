Novo decreto: comércio de Itabuna voltará a abrir aos sábados

Os estabelecimentos comerciais de Itabuna já estão autorizados a funcionar também aos sábados, como prevê decreto municipal 13.819, de 03 de setembro de 2020, assinado pelo prefeito Fernando Gomes e pela secretária de governo, Maria Alice Pereira.

Segundo a publicação, que marca a quarta fase do Plano de Retomada das atividades, a abertura será permitida inclusive aos sábados, das 8 às 13 horas. Até aqui, se estendia de segunda a sexta-feira.

O Shopping Jequitibá, outro contemplado nesta determinação, poderá voltar a funcionar das 10 horas da manhã às 22 horas. Segundo o presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), Carlos Leahy, os comerciantes veem com otimismo a mudança no horário. Afinal, cresce a expectativa do setor à medida que se aproxima o final do ano.

O comércio de Itabuna foi autorizado a abrir dia 09 de julho, após quase 100 dias fechado. Chegou a passar por um imbróglio judicial para fechamento, mas o município recorreu ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-Ba) e prevaleceu a ordem inicial pela reabertura. Já o Shopping, acaba de completar um mês de reaberto.

Sobre o Toque de Recolher, passa a vigorar entre as 22h30min e 05 da manhã. Denúncias de descumprimento podem ser feitas pelo (73) 9 8118-1854 ou o disque denúncia/aglomeração 153.

Liberação com cautela

Antes mesmo da publicação do decreto para ampliação do funcionamento, o espaço da avenida do Cinquentenário já estava praticamente todo liberado para os veículos. Mas vale lembrar: apesar de as portas ficarem mais tempo abertas, os serviços de delivery permanecerão à disposição e continuam recomendadas as medidas de prevenção para conter a disseminação do coronavírus.

O último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica, na terça-feira (1º), computava 7.259 pessoas curadas da Covid-19, enquanto eram 2.679 casos ativos. Havia 14 leitos disponíveis, sendo oito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e seis de unidade semi-intensiva. Quando às enfermarias, havia 42 leitos disponíveis.