Olha de frente!

Dizer aqui nesta coluna que é fundamental manter uma postura positiva diante da vida seria chover no molhado, não é? O ponto é, meu amado leitor, quando a gente foge de olhar a realidade das coisas se escondendo atrás das lentes da positividade. Calma, vamos para frente que eu vou explicar que confusão é essa.

Quando a gente enxerga somente o lado bom das coisas e passa a negar o ruim, as dificuldades e os desafios que estar vivo requer de nós, as consequências podem ser devastadoras, porque fugir da realidade nos torna emocionalmente infantis e com sérios bloqueios para encarar a vida de frente e levá-la adiante.

Impor o otimismo, silenciar a manifestação das emoções negativas, alimentar o tempo todo o pensamento de que poderia ser pior para camuflar o desconforto diante dos momentos de medo, tristeza, raiva, apreensão, pode causar em nós maior dificuldade até mesmo de desenvolver a resiliência, a capacidade de se reinventar, aproveitar as oportunidades de crescimento e, em contrapartida, passamos a desenvolver uma visão muito ingênua da vida. Viver é assumir riscos. Estar na vida é pagar o preço de errar, aprender, seguir em frente, se frustrar. E isso só um adulto é capaz de fazer.

Enxergar a grandeza da realidade com toda sua riqueza de possibilidades para criação de valores morais, emocionais, psíquicos nos tira do confortável e dessa visão infantil do mundo. Assumir o papel de se comprometer com a vida pessoal, amorosa, familiar, profissional é saber a importância de lidar com momentos de dificuldade, olhá-los de frente. Dói. É desconfortável demais. Mas só assim a gente cresce.

Reconhecer quando as coisas não estão boas, a necessidade de pausa, reflexão, ajuste das velas é essencial nessa vida, meu amado leitor. Sair do confortável, do agradável, do gostosinho, do conhecido é se lançar na vida, e esse não é um trabalho que a gente vai colher os frutos de um dia para o outro.

Crescer dói. Mas como vamos ficar para sempre no comportamento infantil de correr da responsabilidade? De fugir de encarar a realidade da vida? O que soa pior para você, meu amado ser de luz que me lê aí do outro lado? Crescer ou não sair do lugar? Encarar a vida de frente, com todas as dores e delícias, ou se perceber andando em círculos, sem dar passos para frente?

Pense. Sinta aí dentro de você. Dificuldades de aceitação das emoções que nos colocam diante das nossas dores e desafios é bloquear o fluxo do processo de amadurecimento emocional. Olhar apenas para as coisas boas e os aspectos positivos não é sinônimo de positividade. Sentir tudo que nos passa, que acontece dentro de nós é mais importante do que apenas pensar positivo.

Fugir das coisas negativas é apenas brincar de se esconder e um dia a brincadeira precisa chegar ao fim.

Olhar a vida de frente, com todas as suas nuances, é o início do caminho em busca da felicidade. Acredite!

* Psicanalista; MBA Executivo em Negócios; Pós-Graduada em Administração Mercadológica;

E-mail: [email protected]