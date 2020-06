Pacientes em recuperação da Covid-19 agradecem os cuidados no Hospital Costa do Cacau

Com 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 18 de Enfermaria, a Unidade Covid-19 do Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), em Ilhéus, tem sido um equipamento importante no enfrentamento da doença. Pacientes internados e em plena recuperação demonstraram agradecimento diante dos cuidados recebidos pela equipe do hospital.

Um dos casos mais complexos foi de Valdete Botelho, que precisou de intubação orotraqueal e ficou em estado grave na UTI. Nessa quarta-feira (03), a paciente lembrou que esteve muito mal e hoje, graças a Deus, está bem. “Estou na enfermaria, estou bem tratada, bem cuidada. Agora só quero ir para casa e peço também, que as pessoas fiquem em casa”, revelou.

Cecília Conceição disse que chegou ao Centro de Convenções de Ilhéus na quinta-feira (28) à noite e no último domingo (31) veio para a ala Covid-19 do HRCC. “Graças a Deus estou me recuperando bem. Estou ótima, me alimentando e muito bem cuidada. As meninas aqui são uns amores de pessoas. Sinto falta da minha filha, mas aqui encontrei várias filhas, pessoas que cuidam de mim como se eu fosse a mãe delas”, reconheceu.

A paciente ainda relatou que o importante é não dar ouvido às conversas de outros, que, na maioria, são negativas. “Nem tudo que a gente ouve falar aí fora é verdade. De que escolhem entre o mais novo e o mais idoso para dar assistência. Falam que o atendimento é dado ao mais novo, a quem está melhor. Não é nada disso, isso não acontece. O tratamento aqui dentro, é um só, o que faz com um faz com todos, somos bem tratados”, complementou.

O paciente Linaldo Santos, morador de Uruçuca, informou que chegou ao HRCC, no sábado (29), muito mal e agradeceu a assistência recebida. “Quero agradecer primeiramente Deus e a depois a equipe do hospital. Graças a Deus estou aqui de boa, de novo, muito bom mesmo. O atendimento e a dedicação dos profissionais de saúde daqui são muito bons. Só tenho a agradecer perante a Deus e em segundo lugar aos profissionais, e todos que me deram ajuda”, disse.

Josiene Pereira deu entrada na UTI da ala Covid-19 na sexta-feira (29) e na última segunda-feira (1º) foi para a Enfermaria. “Graças a Deus, estou bem, fui bem tratada, bem cuidada, tomei toda a medicação. Estou bem, continuo sendo bem tratada e bem cuidada. Então, isso é muito importante. Se você puder, por mim e por você, fique em casa”, confessou a paciente.

Para o médico Almir Gonçalves, diretor assistencial do HRCC, a batalha contra a Covid-19 é travada com garra, todos os dias pela equipe de profissionais da unidade hospitalar. “Nossos agradecimentos ao Governo da Bahia, à Secretaria Estadual da Saúde pelos investimentos, ao IBDAH pelo comprometimento com ações efetivas e, em especial, a todos os nossos profissionais de saúde que diariamente estão atuando e empenhados em salvar vidas”.

Ascom do HRCC