Plataforma avalia avanço e efeitos do novo coronavírus em cada cidade brasileira

Uma nova ferramenta, totalmente gratuita e digital, está sendo lançada para apoiar o poder público na gestão da crise do novo coronavírus, com dados e informações atualizadas diariamente. Trata-se do Farol Covid, desenvolvido pela Impulso, em parceria com o Instituto Arapyaú e a InLoco. A ferramenta está disponível na plataforma Coronacidades.org e permite a adaptação de políticas, considerando a situação de cada município.

Os indicadores são:

Ritmo de contágio;

Taxa de subnotificação de pessoas contaminadas com o novo coronavírus;

Capacidade hospitalar;

Taxa de isolamento social.

O Farol Covid ainda classifica cada estado e município em níveis de risco de colapso do sistema de saúde, a partir de uma avaliação dos primeiros três indicadores. Essa classificação é atualizada diariamente.

Os dados são disponíveis para qualquer pessoa interessada e a plataforma é de fácil acesso. É possível pesquisar uma cidade brasileira, por exemplo, e obter em quantos dias ela terá sua capacidade máxima de leitos e ventiladores atingida, com ou sem o isolamento social.

Após ser alertado sobre o risco de colapso no município, a plataforma direciona o usuário para outra ferramenta, o SimulaCovid. Neste ambiente, o usuário pode estimar o impacto de três diferentes ritmos de contágios:

Estável, onde o ritmo de contágio permanece constante;

Pessimista, onde o número de contágio dobra;

Otimista, onde ele cai pela metade.

“O principal diferencial do Farol Covid é congregar, em uma única ferramenta, vários indicadores-chave e informações para que os municípios possam ter agilidade e segurança nas suas decisões”, explica Marcelo Cabral, Gerente do Programa Cidades e Territórios, do Instituto Arapyaú.