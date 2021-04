Preso um dos assassinos do taxista Moura

A polícia localizou na manhã desta quinta-feira, 22, um dos assassinos do taxista Amintas Moura, Seu Moura, de Itabuna. Trata-se de Bruno Santos, bandido com circulação em cidades vizinhas, a exemplo de Ubaitaba, Coaraci, Itajuípe e Itapitanga, onde ele foi preso.

Com a prisão de Bruno, a polícia terá mais chances de chegar ao segundo criminoso responsável pela morte do Seu Moura, na segunda-feira passada, depois de uma corrida com o motorista, no Centro Comercial de Itabuna.

Bruno, segundo a polícia, estava na rua do cemitério com maconha, dentre outras drogas. Ele deve ser conduzindo para Itabuna ainda nesta tarde, quando será interrogado no inquérito que apura o caso.

Seu Moura foi assassinado em uma área de matagal próximo ao trevo de acesso a Itajuípe. Foi apurado que a morte foi por asfixia. O corpo estava amarrado a um de de cacau.