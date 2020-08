Professor Jorge Portugal é internado em estado grave

Jorge Portugal. Foto: redes sociaisÉ grave o estado de saúde do professor Jorge Portugal, que foi internado nesta segunda-feira, 3, no hospital Roberto Santos, em Salvador, com problemas cardíacos.

De acordo com o site Varela Notícias, Portugal passou mal em casa e foi socorrido pelo SAMU. No caminho do hospital, ele teria sofrido quatro paradas cardíacas.

Além de professor, entre os mais respeitados da Bahia, Jorge Portugal é também compositor. Uma das canções de sua autoria é A massa, interpretada por Raimundo Sodré.

Jorge Portugal tem 64 anos de idade. Deles, 44 dedicados à Educação. Foi ele quem idealizou o programa Aprovado, da TV Bahia. O professor foi, ainda, Secretário de Cultura da Bahia.

ATUALIZADA ÀS 18H