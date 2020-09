Santa Casa de Itabuna promoverá lives no Instagram

Ampliar sua comunicação com o público, baseando-se na transparência e com um caráter exclusivamente informativo. É com esse pensamento que a Santa Casa de Misericórdia de Itabuna passa a aderir às lives em sua conta do Instagram (@santacasadeitabuna). O pontapé inicial será na próxima terça-feira (8), às 19h, com o tema “O atendimento materno-infantil em Itabuna”.

A estreia contará com as participações do provedor da SCMI, Francisco Valdece, e da médica e diretora técnica do Hospital Manoel Novaes, Fabiane Chávez. As lives serão realizadas mensalmente com temas de interesse de toda a população e serão divulgadas com antecedência por meio das redes sociais da instituição.