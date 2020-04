Semana Santa com programação modificada por causa do Coronavírus

O bispo de Itabuna, D. Carlos Alberto dos Santos, comunica que este ano, devido a campanha de combate ao novo coronavírus, as celebrações da Semana Santa ocorrerão sem a presença física dos fiéis nas Igrejas.

A Diocese, então, programou ações comuns entre todas as suas Paróquias:

— Domingo de Ramos, dia 05 de abril. Que sejam celebradas as Missas possíveis já costumeiras, porém em todas as Paróquias, às 18 horas, pelos Meios de Comunicação “Facebook”, “Instagram”, etc”. Todo cristão coloque, no Domingo de Ramos, ramos nas portas de suas residências;

— Quinta-feira Santa, dia 09 de abril: Às 17 horas, todas as Paróquias sairão com Jesus Sacramentado pelas ruas de suas Paróquias, abençoando o povo e, às 18 horas, Missa em todas as Paróquias, sem o povo;

— Sexta-feira Santa, dia 10 de abril,: às 15 horas, Celebração da Paixão do Senhor – em cada casa arrumar um altar com Jesus Crucificado;

— Sábado Santo,d 11 de abril, às 18 horas, Missa da Vigília Pascal – em cada casa acenda-se uma vela;

— Domingo de Páscoa, dia 12 de abril, arrume um altar com flores, com a imagem de Jesus Ressuscitado ou outra imagem de Jesus.