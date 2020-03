Shopping Jequitibá tem brindes e descontos com “Toca Fone”

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, usou a criatividade para comemorar datas importantes em março. Para celebrar o Dia do Telefone (10) e o Dia do Consumidor (15), será realizada, de terça a domingo, a promoção Toca Fone.

O cliente que atender ao telefone colocado na entrada principal do Shopping e atender às prendas solicitadas na ligação, ganhará voucher de brindes da lojas e descontos especiais em centenas de produtos.

A ação acontece de terça a sexta, das 12 às 14 horas e das 18 às 20 horas; já no sábado e domingo, das 15 às 19 horas. Uma programação envolvente e divertida, homenageando um aparelho que se tornou indispensável no dia a dia e também os consumidores, que são a razão de ser do Jequitibá.

MARÇO: MÊS DA MULHER

Para celebrar o mês do Dia Internacional da Mulher, o Shopping Jequitibá realiza uma exposição impactante com o tema “A violência é moral, é psicológica, é física. É crime!”, com painéis sobre os estágios da violência que a mulher sofre em uma relação abusiva. O objetivo é alertar os clientes de maneira social, educativa e preventiva, já que 70% da clientela do Jequitibá é composta por mulheres.

A exposição acontece durante todo o mês de março na praça central do shopping.