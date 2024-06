Só queira um amor se estiver pronto

Sim, eu sei que a gente nunca está 100% pronto para nada e que a beleza da vida é justamente estar aberto para o mais, o melhoramento, o que está por vir. Mas tenha calma, meu amado leitor, que eu vou explicar onde estou querendo chegar. Aceita uma xícara de chá enquanto a gente conversa?

Repare, essa semana mesmo eu estava falando em meu Instagram sobre o quanto estamos dispostos a pagar o preço para ter o que a gente deseja. Todo objetivo, meta, sonho, plano, para ser alcançado e consolidado, requer dedicação, empenho, constância, disciplina, renúncia; se deseja passar de nível, precisa pagar o preço da escolha.

E isso vale também para os relacionamentos. Se relacionar requer dedicação, comprometimento, interesse. É muito comum querer um relacionamento pensando apenas em si mesmo – e, convenhamos, se você quer se relacionar com alguém, é porque esse ser humano tem algo de bom a oferecer – mas o amor pode se tornar egoísta quando passamos a acreditar que o outro tem a obrigação de gostar e ficar com a gente sem que ao menos ofereçamos o básico: o interesse genuíno e a nossa disposição em levar a relação para outro patamar de maturidade e estabilidade.

E, para isso, é preciso amadurecer um pouco, se preparar, treinar a capacidade de sair da posição autocentrada e viver uma relação que seja positiva, saudável e benéfica para as duas partes.

Fala-se demais em responsabilidade afetiva, relacionamentos e posturas tóxicas, mas é importantíssimo a gente avaliar e fazer uma autoanálise se é bom para as outras pessoas nos ter por perto. A outra pessoa estará feliz ao seu lado, meu amado ser que, aí do outro lado, lê essas linhas? Você leva em consideração os posicionamentos, gostos, visão de mundo dela? Parou para avaliar se consegue lidar com os defeitos dela sem precisar ficar passando na cara o tempo inteiro as suas inquietações? Ou tudo que você enxerga são somente os seus próprios sentimentos e desejos? Que inclusive podem mudar; nada de sólido é construído tendo como base, única e exclusivamente, o nosso emocional. Lembre disso.

Muito se pede e pouco se está disponível a dar. O quanto você está disposto a ser uma pessoa melhor para se relacionar melhor? Olhar para suas próprias faltas para não depositar em cima do outro os seus infortúnios. Amadurecer para ser confiável. Amadurecer para que possam contar com você. Abandonar as histórias depreciativas e elevar o seu senso de merecimento, rompendo com o que te trava, paralisa, bloqueia se distanciando de pessoas, situações e posturas que não agregam.

É justo que muito custe o que muito vale.

* Psicanalista e Psicoterapeuta

