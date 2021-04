A polícia de Itabuna informou agora há pouco que o mistério que envolvia o desaparecimento do taxista Amintas Moura, Seu Moura, chegou ao fim. Ele foi vítima de assassinato. O corpo foi encontrado nesta tarde em um matagal próximo a Itajuípe, cidade vizinha. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica se deslocou para o local. Seu Moura, que trabalhava em uma praça de táxi do Centro Comercial de Itabuna, estava desaparecido deste a manhã de segunda-feira última.