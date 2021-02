Após reunião do governador com prefeitos no final da tarde desta terça-feira (16), ficou definido que haverá toque de recolher na Bahia a partir desta sexta-feira (19) em função do crescente número de casos de Covid. A medida será aplicada das 22h às 5h, em todo o estado, com exceção da região Oeste, Irecê e Jacobina, onde as taxas não estão elevadas. O toque de recolher terá validade inicial de sete dias.