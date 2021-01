Unime disponibiliza cupons de desconto para candidatos irem de Uber para o Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é uma das principais portas de entrada dos brasileiros no acesso ao ensino superior. A próxima edição, que conta com mais de 5,8 milhões de inscritos, será a primeira após o surgimento da Covid-19.

Pensando na segurança e na saúde dos candidatos, a Unime vai disponibilizar vouchers com descontos para viagens de Uber para o transporte dos estudantes com segurança e comodidade.

A Unime oferecerá no primeiro dia de provas presenciais (17/1) cupons digitais no valor de R$ 5 para trajetos ao local de prova, evitando estresse adicional com o planejamento do transporte em uma data já marcada pelo nervosismo para os estudantes de Salvador, Lauro de Freitas e Itabuna/Bahia.

Para garantir o voucher, os candidatos deverão se cadastrar no site https://parceria-uber.unime.edu.br. O código de desconto será enviado via SMS ou e-mail. O desconto poderá ser utilizado entre às 9h e 21h no dia 17, além de ser exclusivo para os candidatos que irão prestar o Enem. A ação conta com quantidade limitada de cupons.

Enem na Bahia

Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), somente no estado da Bahia, mais de 400 mil estudantes devem realizar a prova nos próximos dias, sendo cerca de 444.142 mil nos locais de prova e outros 2836 mil na versão digital, novidade para este ano.