UPA de Itabuna reservada só para triagem de casos suspeitos de coronavírus

Por determinação da Secretaria Municipal de Saúde, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Monte Cristo, em Itabuna, só irá atender exclusivamente a pacientes que relatem sintomas suspeitos do novo coronavírus. Após a triagem, a equipe decidirá se recomendará à pessoa ficar em casa, no chamado isolamento social, ou se deverá ser encaminhada para um hospital.

No momento, segundo a direção do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, está sendo preparada uma entrada separada e uma ala específica. Assim, pacientes chegados ao Pronto Socorro daquela unidade por outros motivos não ficarão no mesmo espaço daqueles relacionados à Covid-19 (doença contagiosa e sem remédio definido).

A recomendação para os pacientes itabunenses que apresentem sintomas alheios ao coronavírus é procurar Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Enquanto isso, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (SESAB) assumiu a gestão do Hospital São Lucas, que deverá ser reaberto exclusivamente para atender a casos da referida doença no sul da Bahia.