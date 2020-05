Camacan registra primeira morte por Coronavírus

Um idoso, de identidade ainda não revelada, foi a primeira vítima fatal do Coronavírus em Camacan, no sul da Bahia. A informação é da Secretaria municipal de Saúde, que também confirmou 65 casos de pessoas infectadas pelo vírus naquele município.

A morte do idoso, segundo a Secretaria de Saúde, ocorreu quinta-feira da semana passada. Mas só hoje saiu o resultado de que ele estava com Coronavírus. Além disso, o paciente, internado no hospital de Camacan, tinha outros problemas de saúde.

IPIAÚ

Enquanto isso, um dos municípios com maior índice de infecção pelo Coronavírus na Bahia, Ipiaú registrou ontem mais uma morte. Agora são seis o número de óbitos naquele município por causa da doença.

Esta última vítima, como informou a Secretaria de Saúde local, foi um homem de 70 anos, levado para um hospital de Vitória da Conquista, cidade próxima, com febre e tosse.

Quanto ao número de infectados pelo Coronavírus em Ipiaú, já são 208 até agora. Por isso, para conter a transmissão da doença, a Prefeitura aperta na fiscalização para fazer com que o isolamento social seja cumprido, dentre outras medidas preventivas.