Hospital destaca qualidade do atendimento em Camacan e região

Pensar a saúde de Camacan é também cuidar da saúde de milhares de famílias dos municípios de Arataca, Canavieiras, Jussari, Itaju do Colônia, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória e Una, que fazem parte do CIMA (Consórcio Intermunicipal da Mata Atlântica). E neste momento delicado, o Hospital AMEC e suas equipes, seja de gestão ou de assistência, vêm fazendo uma enorme diferença.

Ao todo, são disponibilizados 30 leitos exclusivos para Covid-19, dez de observação, sendo duas salas vermelhas, e 20 internamentos clínicos. Na sua estrutura constam laboratório, raio-x, eletrocardiograma, câmara de desinfecção, dois ventiladores pulmonares e dois monitores multiparamétricos, em atendimento 24 horas e portas abertas para pacientes.

Logo na entrada, evitar a exposição dos funcionários ao vírus, o hospital possui uma câmara de desinfecção. Além disso, conta com rigorosos critérios de proteção pessoal, com todos os EPIs e seguindo protocolos de paramentação e desparamentação dos profissionais, momentos de maior risco de contaminação.

Atendimentos desde 2020

Desde a sua abertura, em junho de 2020, o Hospital AMEC segue em ritmo acelerado em atendimentos e internamentos de pacientes com a Covid-19. Em junho, 11 pessoas foram internadas com vírus. Na sequência, houve um aumento significativo, com 51 em julho, 53 em agosto e 60 em setembro.

Em outubro, uma melhora nos números sinalizava uma estabilização da doença no país, e em Camacan não foi diferente. A taxa de internação caiu para 38, para 30 em novembro, mas voltou a subir em dezembro, com 50 pessoas internadas.

Em janeiro de 2021, 24 pessoas foram internadas, e em fevereiro o retorno para um número elevado demonstra a segunda onda da doença em fase aguda, e o mês foi fechado com 55 pacientes internados. Ao todo, a instituição comemora 297 altas médicas.

Qualidade comprovada

Ainda que com a alta da doença em diversos momentos, comprovado nas taxas de internamento, a direção ressalta a qualidade da assistência médica dos pacientes do Hospital AMEC. “Os números comprovam isso: a taxa de mortalidade global pela Covid-19, tanto de pacientes SUS quanto pacientes de instituições particulares, tem uma média geral de 50%, enquanto no Hospital AMEC a taxa é de 5%. Assim, estamos falando de uma das menores taxas de mortalidade do país”, compara.

Acolhimento durante e depois

A assistência social na unidade é um dos setores de grande importância no tratamento e restauração dos pacientes com coronavírus. Logo na entrada, é feita uma triagem, que ajuda a diagnosticar não somente a doença em si, mas as situações de vulnerabilidade a que os pacientes possam estar expostos após a alta médica.

Assim, já em casa todos os pacientes recebem uma visita da equipe, chamada Visita Pós-Alta. “O propósito, além de orientar quanto aos cuidados e possíveis sequelas da Covid, é também o acolhimento emocional, demonstrando o carinho e a preocupação da instituição com a população de Camacan e todos os municípios vizinhos”.