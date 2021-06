Cantor Diego Schaun lança “Por trás do riso” nesta sexta-feira

O cantor, compositor e multinstrumentista Diego Schaun mostra novo trabalho autoral no amplo universo digital nesta sexta-feira (11). É o single “Por trás do riso”, com direito a clipe gravado em meio a uma plantação de eucaliptos.

Na canção, o artista reflete sobre seus questionamentos interiores e esperança por dias melhores, em relação à mudança de hábitos, sonhos e retomada dos planos que estavam adormecidos.

Além da nova música, o ouvinte pode encontrar nas plataformas hits já clássicas como “Eu quero a sorte do olhar de alguém”, que só no Spotify tem quase 200 mil streams, além de “Vários Nós” e “Mar de Sal”, que ainda hoje é sua canção mais pesquisada no YouTube.

Uma voz alternativa

Natural de Camacã, Diego Schaun é um grande representante da música alternativa, não somente por ser eclético, mas também pela sua mistura rítmica, que define como música Folk, fruto de inspirações como Neil Young, Joni Mitchell, Simon and Garfunkel, Humberto Gessinger, além de Alceu Valença, Zé Geraldo e Morais Moreira.

Nos últimos 10 anos, ele considera que consolidou de vez seu trabalho autoral. Trouxe a excentricidade de seu trabalho para perto das pessoas, para deixar claro que ser artista alternativo com trabalho independente é possível, mesmo indo contra a maré do mainstream. “Com a internet, as pessoas estão cada vez mais antenadas aos seus gostos pessoais, e para o artista ficou mais fácil falar para quem quer te ouvir”, comenta o cantor de 31 anos, que além da música, também é professor de História e entusiasta dos livros.