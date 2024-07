Inicio o comentário de hoje com uma pertinente, instigante e oportuna pergunta : o vice do deputado-prefeiturável Fabrício Pancadinha vai ser do MDB ou do União Brasil ?

O argumento mais consistente a favor do MDB é que a legenda, indicando o vice, puxa a militância do PT geraldista para a campanha do pré-candidato a prefeito de Itabuna pelo Solidariedade.

A previsão da ala do PT revoltada com o tratamento dado a Geraldo Simões pelas lideranças e “companheiros” de partido, mais especificamente pelo governador Jerônimo Rodrigues, é de 2 a 3 mil votos ao candidato que o grupo apoiar.

Vale lembrar que o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, presidente de honra do emedebismo da Boa Terra, já declarou que o caminho do MDB no processo sucessório será o mesmo do ex-alcaide Geraldo Simões. O emedebista e o petista, quando o assunto é a sucessão de Augusto Castro (PSD-reeleição), andam de mãos dadas.

Em relação ao União Brasil, até as freiras do convento das Carmelitas sabem que a indicação do vice pela legenda evita um problema com ACM Neto, padrinho político de Pancadinha.

O ex-prefeito de Salvador, vice-presidente nacional do União Brasil, não ficaria satisfeito com o vice de Pancadinha sendo indicado por Lúcio Vieira Lima, seu adversário político e um dos coordenadores da campanha de Geraldo Júnior (MDB) na disputa pela Prefeitura de Salvador.

Salta aos olhos, que não precisam ser tão grandes e esbugalhados como os da coruja, que Pancadinha vai consultar ACM Neto antes de tomar qualquer posição. Não vai contrariar aquele que lhe deu a mão. Seria uma gigantesca ingratidão.

Deixando de lado a possibilidade do MDB indicar o companheiro de Pancadinha na majoritária, o nome do União Brasil que começa a despontar é da delegada Lisdeili Nobre, coordenadora do União Brasil Mulher.

Outro ponto diz respeito ao aspecto financeiro. O União Brasil não vai enviar recursos do fundo eleitoral para campanha de Pancadinha com o vice sendo do MDB e indicado por Lúcio Vieira Lima.

A chance do vice de Fabrício Pancadinha ser do União Brasil é de 80%. Os outros 20% ficam com o MDB. Se o capitão Azevedo resolver ser vice, a probabilidade passa a ser de 100%.

A chapa encabeçada por Pancadinha com Azevedo na vice, já rotulada de “Chapa do Povão de Deus”, unindo dois autênticos representantes do populismo, preocupa o staff político do prefeito Augusto Castro, que legitimamente busca o segundo mandato, sua permanência por mais quatro anos no comando do cobiçado centro administrativo Firmino Alves.

Depois de 5 de agosto, prazo limite para as convenções partidárias, as nuvens cinzentas da sucessão começam a dissipar. O cenário eleitoral fica mais transparente, ajudando o cidadão e a cidadã a definir o voto utilizando o mais importante e imprescindível instrumento do Estado Democrático de Direito : o título de eleitor.