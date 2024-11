Vamos começar a coluna desta semana de uma forma diferente: imagine-se em um cenário onde seus desejos mais profundos se tornam realidade, você está verdadeiramente realizado. Imagine-se conquistando metas, realizando projetos, construindo uma vida que, hoje, seja o seu grande sonho e que talvez pareça distante. Vou te dar dois minutos para você fechar os seus olhos e imaginar estas cenas…

Consegue visualizar? Se a resposta for “não”, pegue aqui na minha mão e se pergunte: o que impede sua imaginação de voar? Sonhar é um ato revolucionário. É no espaço da imaginação que criamos a possibilidade de sair de onde estamos e construir novos caminhos. Mas é muito comum a gente encontrar resistência para sonhar. Essa resistência, meu amado leitor, pode ter origem no medo. Mas será que é medo de falhar, ou de sair do ambiente confortável em que, mesmo insatisfeitos, nos sentimos protegidos?

O medo, muitas vezes, é aquela voz que diz que a gente não consegue, que não temos força ou capacidade, que não temos permissão para, sabe? Ele nos prende ao lugar seguro, ao que já conhecemos, ao que não desafia. Mas repare bem, viver em um espaço de limitações pode ser, curiosamente, confortável. Parece absurdo, mas é mais fácil justificar a falta de progresso, o cansaço ou a luta constante do que encarar a responsabilidade de buscar o que realmente queremos. É como se nos agarrássemos à segurança da dor conhecida em vez de abrir mão dela para enfrentar o desconhecido. Doido isso, não é? Mas é bem real!

Imaginar é o primeiro passo para a transformação. Quando criamos cenários mentais positivos, quando ousamos visualizar conquistas, estamos, na verdade, preparando o terreno para que elas aconteçam. Nosso corpo responde ao que a mente acredita, começamos a trazer familiaridade para as sensações de conquista, liberdade, amor, segurança, abundância. Pense nisso: como seria se você passasse a se ver como uma pessoa bem-sucedida, realizada, confiante? Como seu corpo reage?

Ao projetar esse futuro desejado, você dá à sua mente algo precioso: um objetivo claro, uma possibilidade concreta. É como ensinar o corpo a se acostumar com o sucesso antes mesmo dele chegar. Não se trata de viver em um mundo de fantasias, longe disso, mas de permitir que o sonho desenhe os contornos do que pode se tornar real.

Mas, meu caro leitor, sonhar exige coragem. Não é confortável imaginar cenários grandiosos quando, no fundo, convivemos com o medo de não merecer, de fracassar ou de sair do que já conhecemos. Construir uma vida que transcenda o ordinário implica lidar com o desconforto. Implica deixar cair as muletas que justificam nossas limitações. E esse desconforto pode surgir até mesmo no ato de imaginar. “Será que eu sou capaz? E se não der certo?” – essa é a voz do medo tentando nos manter onde estamos. Porém, a verdade é que sonhar, mesmo quando desconfortável, é o que nos move em direção ao novo. É o que nos permite abrir espaço para uma vida mais próspera, mais abundante, mais verdadeira.

Se podemos imaginar, podemos criar. É necessário que nossos sonhos sejam acompanhados por valores estáveis, por uma personalidade madura, por um desejo genuíno de evolução. Isso não quer dizer que o caminho será fácil, mas que ele é, sem dúvida, possível. E aqui, meu amado ser que lê essas linhas aí do outro lado, entra uma lição importante: os sonhos não se realizam sozinhos. Eles exigem que a gente se mexa, que tenha disciplina, que sejamos confiáveis e de confiança. Sonhar é o primeiro passo, mas construir é a verdadeira obra.

E que tal começarmos hoje? Que tal ousar sonhar com um futuro que seja maior do que as circunstâncias atuais? Que tal olhar para dentro e questionar: o que realmente me impede? O medo é uma construção da mente; ninguém nasce com medo, ele é aprendido. E, como toda construção, pode ser desconstruído. Sonhar é um convite para que você se torne tudo o que pode ser. Não tenha medo de imaginar um futuro grandioso. Afinal, tudo começa na mente. E se começa na mente, pode ser transformado em realidade.

Que possamos usar a imaginação como um farol que nos guia na escuridão. Que os nossos sonhos sejam sementes lançadas ao solo fértil da nossa coragem. Porque sonhar, meu caro, é o primeiro passo para conquistar o que realmente importa, é o que nos mantém vivos!

Mariana Benedito é Psicanalista e Psicoterapeuta

