Anunciadas as primeiras atrações do Celebra Itabuna

A 3º edição do Celebra Itabuna terá as apresentações dos cantores gospel Bruna Karla e Davi Sacer. A presença dos artistas foi anunciada na sexta-feira, dia 21, pelo prefeito Augusto Castro (PSD) e pelo presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Aldo Rebouças, durante um encontro com líderes evangélicos, no Teatro Municipal Candinha Dórea.

O Celebra Itabuna vai acontecer nos dias 26 a 28 de julho na Arena Zé Cachoeira com perspectiva de atrair milhares de pessoas entre católicos e evangélicos e demais credos. “No ano passado, o evento foi um sucesso e a cada ano fazemos uma análise do que deu certo e buscamos melhorar. Assim, conseguimos antecipar as informações até para que pessoas de outras cidades e turista se programem para vir a Itabuna”, falou.

O prefeito Augusto Castro (PSD) também apresentou aos líderes evangélicos um balanço das ações do governo nos últimos três anos e meio. Em seu discurso, lembrou as obras de pavimentação nos bairros, por meio do Programa Acelera Itabuna (PAI) – o futuro começa aqui, o mais arrojado investimento da Prefeitura com cerca de R$ 300 milhões.

Ele anunciou ainda, que dentro de 80 dias será inaugurado a primeira etapa do Projeto Mais Água para a Cidade, executado pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA), e Governo do Estado. Serão beneficiadas mais de 130 mil pessoas residentes em 48 bairros da cidade.

Já na área cultural, Augusto afirmou também já que está aberto o processo de licitação do prédio da FICC, na Praça Laura Conceição, que será requalificado. “Aquele prédio histórico que um dia foi a cadeia pública, vai passar por uma modernização”, disse.

O presidente da FICC, Aldo Rebouças, lembrou que, além dos artistas nacionais, o Celebra Itabuna mais uma vez vai abrir espaço para cantores da região e bandas locais e regionais. “No ano passado foram mais de 20 atrações das igrejas católica e evangélicas locais. Agora, vamos reafirmar nosso compromisso com a cultura gospel que precisa ser valorizada”, concluiu.