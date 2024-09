BAMIN lança projeto “Trilhos do Desenvolvimento”

Participantes exploram alternativas inovadoras para desenvolvimento sustentável das regiões

Bahia, 02 de setembro de 2024 – No último dia 24 de agosto, um novo capítulo foi escrito na história das comunidades que margeiam a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL 1). A BAMIN, empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade socioambiental, lançou o projeto “Trilhos do Desenvolvimento”, uma iniciativa que promete transformar a vida de jovens e as perspectivas das regiões por onde passam os trilhos da FIOL 1.

O lançamento, realizado simultaneamente nas cidades de Uruçuca, Jequié, Tanhaçu e Caetité, marcou o início de uma jornada onde cerca de 100 jovens. Estudantes do ensino fundamental, médio e universitário foram desafiados a pensar e criar soluções inovadoras para as demandas socioambientais de suas comunidades. Com base no Diagnóstico Socioambiental Participativo (DSAP), realizado em 2023 pela BAMIN, os temas trabalhados refletem as realidades das regiões das cidades escolhidas para sediar esta fase do projeto: a cadeia do cacau em Uruçuca, o êxodo da juventude em Jequié, e a escassez de água em Tanhaçu e Caetité.

A atmosfera nas cidades-sede foi de entusiasmo e esperança, pois esses jovens foram convidados a serem protagonistas de suas próprias histórias. Em Uruçuca, a professora Julianna Alves Torres conduziu uma palestra que despertou nos jovens uma nova visão sobre a produção de cacau. “Cada ideia proposta se complementou, mostrando que a inovação surge da colaboração e da troca de experiências”, destacou Luciano Pereira, um dos participantes.

Já em Jequié, a geógrafa e empreendedora Cristiane Mara compartilhou sua trajetória de vida, que reflete os desafios do êxodo juvenil. Ela não só inspirou os jovens com sua história de superação e paixão pelo cooperativismo, como também os incentivou a pensar globalmente, mas agir localmente. “O futuro é construído tijolo a tijolo, e vocês podem ser os construtores de uma nova realidade para Jequié”, afirmou Cristiane, ressaltando o crescimento econômico da cidade, mas também alertando sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados.

Em Tanhaçu, sob a orientação do professor Otávio Neto Almeida Santos, engenheiro agrônomo com vasta experiência em práticas sustentáveis, os participantes exploraram o ciclo da água e a importância de um uso mais eficiente dos recursos hídricos. Através de exemplos práticos de culturas que otimizam o consumo de água, Otávio inspirou os jovens a aplicar esses conhecimentos em suas próprias comunidades, mostrando que a combinação de conhecimento e ação pode gerar mudanças significativas na realidade local.

Caetité, por sua vez, teve o tema da escassez de água também em discussões, com a agrônoma Débora Profeta dos Santos liderando uma abordagem prática e inclusiva. Ela compartilhou suas experiências profissionais em um mercado predominantemente masculino e apresentou casos de sucesso na implementação de sistemas de reaproveitamento de água. “O projeto Trilhos do Desenvolvimento é uma oportunidade única para os jovens fazerem a diferença em suas comunidades”, afirmou Débora, ao convocar os participantes a contribuírem com suas perspectivas e realidades.

“O projeto é mais do que uma simples iniciativa socioambiental, é um catalisador de mudanças que coloca os jovens no centro do desenvolvimento de suas regiões. Com este lançamento, a BAMIN reafirma seu compromisso com o futuro das comunidades ao longo da FIOL 1, mostrando que o verdadeiro desenvolvimento só é possível quando todos têm a chance de contribuir com suas ideias e ações”, comentou Marcelo Dultra, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades.

Para Dultra, este é apenas o começo de uma jornada que promete transformar não só o cenário das regiões envolvidas, mas também a vida dos jovens que aceitaram o desafio de pensar, criar e inovar. “Em cada ideia, em cada solução proposta, está o desejo de construir um futuro melhor, mais justo e sustentável. A BAMIN, por meio do “Trilhos do Desenvolvimento”, está pavimentando o caminho para que esse futuro seja uma realidade concreta, feita de sonhos, ideias e muita ação”.