Festival de Pesca Plástica em Serra Grande

No último domingo, 22 de setembro, a praia de Serra Grande, em Uruçuca, foi palco de uma ação em comemoração ao Clean Up Day, movimento global de limpeza das áreas de litoral.

O Festival de Pesca Plástica, faz parte do movimento norte-americano Plastic Fisherman, que organiza limpezas de praias ao redor do mundo com o objetivo de combater a poluição marinha e promover a conscientização ambiental.

A ação contou com a participação de moradores, visitantes, empresas e organizações da região, que se uniram para limpar as areias e recolher resíduos sólidos, principalmente plásticos. Um dos apoiadores do evento foi a CVR Costa do Cacau, que, além de contribuir com a logística, organizou atividades de educação ambiental para as crianças. As brincadeiras educativas abordaram a importância da separação correta dos resíduos, com foco no incentivo à reciclagem e à preservação do meio ambiente.

Embora Serra Grande seja conhecida por suas belezas naturais e pela preocupação ambiental de seus moradores, o vilarejo enfrenta um grande desafio em relação à reciclagem, especialmente de materiais como o vidro. Atualmente, a comunidade não dispõe de um sistema eficiente para o descarte e reaproveitamento de certos resíduos, o que tem gerado acúmulo de materiais recicláveis.

RECICLAGEM E CONSCIENTIZAÇÃO

Como parte da mobilização para o Festival de Pesca Plástica, a população foi convidada a coletar e guardar vidros durante o mês de setembro. No dia do evento, todo o material arrecadado foi entregue à Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna (AACRRI), que participou do evento e ficou responsável por recolher e destinar adequadamente os resíduos. No total, foram arrecadadas 4.788 quilos de vidros, 38 quilos de plásticos, 30 quilos de latinhas e 180 quilos de latinhas, mostrando o poder da conscientização coletiva e da ação comunitária.

O Festival de Pesca Plástica também expôs a necessidade urgente de soluções permanentes para o problema do lixo na região. Apesar dos esforços da comunidade e das organizações, a falta de infraestrutura adequada para a gestão de resíduos em Serra Grande é um desafio constante. A prefeitura de Uruçuca precisa se posicionar diante dessa realidade e buscar alternativas para melhorar o sistema de coleta, descarte e reciclagem de resíduos sólidos, promovendo um ambiente mais limpo e saudável para seus moradores e turistas e pela própria fauna local.

Segundo Angelica Tomassini, coordenadora socioambiental da CVR Costa do Cacau, o Festival de Pesca Plástica não só limpou a praia de Serra Grande, mas também reforçou a importância de um posicionamento ativo do poder público em relação à questão do lixo. “A grande participação da população e das empresas da região mostrou que o desejo por mudanças existe, e agora é fundamental que a prefeitura atenda essa demanda, implementando políticas que garantam a sustentabilidade e o desenvolvimento ambiental do município.”, ressaltou Angelica.