Iniciada a Campanha de Vacinação Antirrábica em Itabuna

Até a até sexta-feira, dia 12, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza a Campanha de Vacinação Antirrábica. A expectativa é que 37 mil animais sejam imunizados contra a doença neste ano em Itabuna.

A raiva é uma doença considerada zoonose – transmitida de animais para humanos – disseminada por um vírus mortal por meio da saliva de animais infectados. No Brasil, gatos e cães são os principais transmissores.

Para mais acessibilidade ao imunizante e adesão, o CCZ programou ações de campo em diversas praças dos bairros da cidade. A partir do sábado, dia 13, a vacinação de animais domésticos – gatos e cães – será realizada nas praças dos bairros Califórnia, Fátima, Santa Inês e Mutuns. Já no domingo, a ação ocorre na BR-415 – proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal.

Na segunda, dia 15, a vacinação será no condomínio Jardim América e nas praças dos bairros Parque Boa Vista e Nova Califórnia. Na terça-feira, dia 16, novamente ocorre a vacinação no Parque Boa Vista, e na praça do Antique.

Já no dia 17, será no João Soares e Vila das Dores, enquanto no dia 18 no Parque Verde e Loteamento Paraíso. No dia 19 no condomínio Pedro Fontes 1 e 2, e na praça do São Roque.

No dia 20 nas praças dos bairros São Caetano, Sarinha, Pedro Jerônimo e na zona rural Ribeirão Seco. No dia 21 no Cerrado. No dia 22 na praça do Daniel Gomes e do Maria Pinheiro e no dia 23 na praça do São Pedro e do Zizo.

No dia 24 na praça do Fonseca e do Nova Fonseca, dia 25 na praça do São Caetano e do Vila Anália, e no dia 26 no núcleo habitacional da CEPLAC.

E ainda, no dia 27, nas praças do Santo Antônio, Conceição, Pontalzinho e na Roça do Povo. No dia 28, na Fazenda Boa Sentença, dia 29 nas praças do Novo Horizonte e do Corbiniano Freire, no dia 30 na praça do São Lourenço e no Loteamento Nossa Senhora das Graças. Por fim, no dia 31, nas praças do Manoel Leão e do Taverolândia.

Vale ressaltar que para a vacinação o animal precisa ter idade igual ou superior a três meses de idade e estar saudável. É muito importante que a população que tem PET se conscientize sobre a necessidade da vacinação antirrábica, pois é a forma mais efetiva contra a raiva humana e em animais e possui quase 100% de letalidade.