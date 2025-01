Oitava edição do Encontro de Prefeitos da UPB terá  atendimentos do Governo Federal e do Estado

O primeiro mês de mandato dos novos gestores municipais será marcado pela participação no maior evento de qualificação da gestão pública da Bahia, trata-se do 8° Encontro de Prefeitos e Prefeitas organizado pela União dos municípios da Bahia (UPB), que acontece nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/1), no Centro de Convenções Salvador. O evento terá participação de lideranças políticas locais e nacionais, a exemplo do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário de Assuntos Federativos, André Ceciliano, da ministra Margareth Menezes, e oferecerá o atendimento individualizado de ministérios, secretarias e órgãos estaduais para solucionar demandas das prefeituras. A abertura ocorre a partir das 8h30, com a visitação aos estandes e em seguida as autoridades participam do ato solene.

O presidente da UPB, Quinho Tigre, ressaltou que o encontro será uma oportunidade de articular ações valiosas para os municípios. “Nossa ideia é auxiliar os gestores nesse início de mandato, quando as demandas são muitas e podemos reunir em um só lugar informações que o prefeito e a prefeita precisariam ir até Brasília buscar ou em alguma secretaria aqui em Salvador. Então, a gente desburocratiza e apoia os municípios com essa iniciativa”, explica Quinho Tigre. Entre os benefícios, está a entrega de ônibus escolares às prefeituras para reforçar o transporte de alunos no início do ano letivo.

Com o tema “Perspectivas para o Novo Mandato”, o encontro terá como foco o apoio à gestão municipal no início do novo ciclo de governo. Estarão disponíveis para os prefeitos e prefeitas presentes uma série de atendimentos que visam facilitar o planejamento e execução das ações municipais. Os gestores poderão esclarecer dúvidas, verificar o andamento de processos e abrir solicitações. Serão realizados atendimentos personalizados por técnicos de diversos órgãos, como o Ministério da Saúde, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Tesouro Nacional, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), além de secretarias estaduais, como a Sesab, Saeb, Setre, Serin, Embasa, Bahiagás, entre outros.

O atendimento também contará com a participação de bancos públicos e agência de fomento. O 8º Encontro de Prefeitos e Prefeitas é patrocinado pela Caixa Econômica, Embasa, Desenbahia, Sebrae e conta com o apoio de diversas instituições, como o Procultura e a Prefeitura de Salvador.