Prefeito Valderico Junior inicia mandato com assinatura de 27 decretos

Empossado nesta quarta-feira (1º), o prefeito de Ilhéus, Valderico Junior, teve um primeiro dia de trabalho bastante movimentado. Entre as primeiras ações, o novo gestor assinou 27 decretos que visam reorganizar a gestão municipal e melhorar a qualidade de vida da população.

Os decretos têm como foco principal a contenção de despesas e a otimização do orçamento público, medidas consideradas urgentes pelo novo gestor devido ao estado crítico em que encontrou a prefeitura:

“Quem tem nos acompanhado desde o início da transição sabe que encontramos a cidade numa situação ainda pior do que imaginávamos. Vai ser preciso muita paciência e trabalho duro para recuperar Ilhéus. Vamos cicatrizar as feridas para depois avançar”, afirmou.

As medidas abrangem uma ampla revisão dos contratos vigentes em diferentes áreas, instituição de uma comissão de políticas salariais, reavaliação dos contratos de licitações, maior rigidez no combate ao nepotismo, criação de um grupo de trabalho voltado ao planejamento estratégico para o desenvolvimento de Ilhéus, implantação de um programa de desburocratização, além de promover economia de recursos e melhoria do serviço público.

Cada uma dessas ações busca garantir maior eficiência e transparência na administração municipal, com ênfase na responsabilidade. O prefeito também ressalta a importância de uma equipe qualificada, dedicada e orientada por princípios como ética e honestidade.

Os decretos entrarão em vigor a partir desta quinta-feira (02), após publicação no Diário Oficial do Município.